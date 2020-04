Por conta do calendário de pagamento do auxílio emergencial instituído pelo governo federal, o Ministério Público Federal (MPF) solicitou ao comando da Polícia Militar de Sergipe que ofereça apoio à Caixa Econômica Federal e Lotéricas para evitar aglomerações nas entradas das agências bancárias e lojas.

A solicitação foi realizada por meio de um ofício que lista ainda as agências e casas lotéricas em que a Caixa estima maior afluxo de clientes para recebimento de benefícios sociais. A lista inclui pontos na capital Aracaju e nos municípios da Barra dos Coqueiros, Tobias Barreto, Estância, Propriá, Itabaiana e Nossa Senhora do Socorro.

Nestes locais, o MPF requer que a PM/SE garanta a ordem e, inclusive, disperse aglomerações “mediante avisos e orientações aos cidadãos presentes, em especial para que mantenham a distância entre os dispostos nas filas externas e área pública, observando as marcas já afixadas no chão, pela Caixa”.

Em nota, o Ministério Público Federal em Sergipe (MPF/SE) afirma que devido a falta de internet de grande parte da população e da liberação do saque do benefício, “O auxílio da força policial tem o objetivo de evitar a formação de aglomerações na parte externa das agências e lotéricas da Caixa, assim como qualquer eventualidade que surja”.

7ºBPM já foi notificado

Em Lagarto, embora as autoridades tenham recomendado as pessoas a ficarem em suas casas e os bancos tenham restringido o acesso, ainda é muito comum notar aglomerações no entorno da agência da Caixa instalada no município.

Diante disso, o Tenente-Coronel Arthur Ervilha, comandante do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM), afirmou que já foi orientado sobre o assunto e ressaltou que “esse apoio já vem sendo prestado desde o mês passado a todos os bancos”.



