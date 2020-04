Em virtude da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), os professores, técnicos e alunos do Departamento de Farmácia da Universidade Federal de Sergipe campus Lagarto (DFAL/UFS) seguem empenhados em orientar a população sobre a maneira adequada de higienizar as mãos e assim conter a propagação do vírus no país.

Um exemplo disso é que durante essa semana (segunda-feira, quarta-feira, 15, e sexta-feira, 17) uma equipe foi designada para orientar a população na panificadora Biscopão, na sede da cidade de Lagarto. Lá, respeitando as orientações do Ministério da Saúde, eles realizaram algumas abordagens junto aos cidadãos que necessitaram sair de casa.

Para o chefe do Departamento de Farmácia da UFS campus Lagarto, professor Dr. Rangel Bonfim, a iniciativa figura como uma grande oportunidade para os graduandos vivenciarem, junto à comunidade, um momento diferenciado na saúde mundial e de popularizarem algumas técnicas e conhecimentos adquiridos ainda no primeiro ano do curso. Dessa forma, devolvem a sociedade o aprendizado e contribuem no combate da epidemia.

“Então, se a gente consegue explicar bem (a técnica de higienizar as mãos) para 15 pessoas (para cada período da ação), durante uma semana de ação teremos atingido, diretamente, cerca de 150 pessoas. Se imaginarmos que cada uma dessas pessoas moram com mais 5 indivíduos, indiretamente, nossa ação atingiria cerca de 750 indivíduos por semana, que seriam instruídas adequadamente”, acrescenta o docente.

Segundo a assessoria de comunicação da UFS, a orientação é feita por equipes que são divididas em duplas para cada dia, a fim de evitar aglomerações. “Até o momento, cerca de 250 pessoas foram orientadas, considerando todos os dias de ação”, ressaltou o órgão ao lembrar que a iniciativa também foi realizada no Supermercado Couto, em Lagarto.

Preocupação misturada com esperança

Procurada pelo Portal Lagartense, a graduanda Stefanny Santana, do 2º Ciclo do curso de Farmácia, contou que participar desta ação “não está sendo algo muito fácil”, devido a gravidade da pandemia, mas que mesmo assim sente a necessidade de dar a sua contribuição junto à população e aos profissionais de saúde.

“Parece muito pouco visto de fora, porém, a cada pessoa que consigo ensinar, junto com outros colegas de curso, vem a sensação de alívio em saber que ao menos uma pessoa vai tentar fazer a diferença. A diferença em tentar ficar em casa, saindo só se for extremamente necessário, evitando aglomeração, e se protegendo, seja usando a máscara corretamente e/ou higienizando corretamente as mãos, com álcool ou água e sabão”, comentou.

E completou: “Mesmo com tudo isso, não posso negar que sinto medo, pois todas as vezes que vou ser voluntária, vejo o quanto a cidade está fechando os olhos para algo tão sério. As ruas da cidade continuam lotadas, a população não está aderindo às medidas de prevenção. [Mas] Fica a esperança que todos sejam mais empáticos, que se protejam, por amor a si mesmos, e em respeito ao próximo. Que tudo volte a normalidade”.

Departamento está viabilizando a produção de álcool em gel

Além de buscar educar em determinados estabelecimentos comerciais, o Departamento de Farmácia UFS-Lagarto tem atuado em outras frentes para combater a pandemia. Tanto é que foi criado, por iniciativa de nossos alunos, e orientados pelos nosso docentes, um grupo de WhatsApp denominado Central de Informações Sobre o Coronavírus, disponibilizado para que a população possa tirar as suas dúvidas.

Por fim, o Prof. Dr. Rangel Bonfim adiantou que os docentes do departamento estão empenhados, e que, provavelmente, nos próximos dias, o campus Lagarto da UFS deve iniciar a produção do álcool em gel 70%. A ideia é doar o material para as entidades e instituições hospitalares e de acolhimento social.

