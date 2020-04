A Secretaria de Estado da Saúde (SES) confirmou mais dois casos de Covid-19 em Sergipe, segundo o Boletim Epidemiológico do Coronavírus divulgado nesta quarta-feira, 15, que envolvem um homem de 48 anos, residente de São Cristóvão, e uma mulher de 51 anos que mora em Aracaju.

Este é o primeiro caso confirmado de Covid-19 no município de São Cristóvão e o paciente está com o quadro estável e em isolamento domiciliar. Já a mulher, está hospitalizada em leito clínico na rede pública.

A SES também corrigiu a informação sobre o caso confirmado na última terça- feira, 14, da mulher de 27 anos que foi identificada como sendo de Aracaju. De acordo com o boletim divulgado hoje, ela é residente, na verdade, do município de Nossa Senhora do Socorro que, com isso, também registra seu primeiro caso confirmado de Covid-19.

Ao todo, Sergipe possui 48 casos, sendo 37 em Aracaju; dois em Propriá; dois em Pacatuba e dois em Nossa Senhora da Glória. Os demais municípios, como: Capela, Itabaiana, Simão Dias, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão possuem um caso confirmado cada.

Nesta quarta-feira, a Prefeitura Municipal de Lagarto negou boatos de que existam casos confirmados no município, desmentindo boatos que circularam em mensagens de áudio em grupos do WhatsApp. “Esta afirmação é falsa! Não temos nenhum caso confirmado até o momento”, disse a Prefeitura.