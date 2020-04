Na tarde da última quarta-feira, 15, policiais do 7° Batalhão de Polícia Militar (7° BPM) receberam a informação a respeito de um roubo seguido de sequestro que teria acontecido em Aracaju.

A vítima é um taxista que foi rendido por dois homens e uma mulher que tentaram se esconder no povoado Jenipapo. Segundo informações do 7° BPM, a vítima conseguiu pular do veículo e foi encontrada sem ferimentos e o seu táxi foi recuperado em seguida por uma das guarnições.

Depois disso, os policiais realizaram um cerco no povoado com todas as VTRS ativadas da cidade de Lagarto, obtendo sucesso na apreensão de um dos suspeitos, que estava nas proximidades da rodovia que dá acesso à Itaporanga tentando pegar um ônibus para Aracaju.

Ainda de acordo com a polícia, o outros suspeitos já foram identificados, a ocorrência foi encaminhada à delegacia para as providências legais.