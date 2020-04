Com objetivo de preparar os profissionais para o enfrentamento ao coronavírus (covid-19), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe), através do Núcleo de Educação Permanente (NEP), está capacitando enfermeiros, médicos, técnicos e condutores. Iniciado no mês de março, já foram treinados 200 profissionais.

As técnicas têm como base às publicações da ANVISA do Ministério da Saúde, protocolos da Secretaria de Estado da Saúde e protocolos internacionais. O intuito do treinamento é dialogar com as equipes sobre o processo de paramentação, que vai desde a colocação de equipamentos individuais até orientações mais específicas da covid- 19, explica o gerente do Núcleo de Educação Permanente do Serviço, Ronei Barbosa.

“Nesse período estamos escrevendo o procedimento padrão com orientações específicas do covid-19, desde como se paramentar, como tirar corretamente os equipamentos, os riscos que tem. O treinamento também visa orientar como o profissional deve atender uma parada cardíaca, como ele vai abordar as vias aéreas do paciente, como o médico vai entubar um paciente com coronavírus”, disse Ronei Barbosa.