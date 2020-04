A Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e do Trabalho (Sedest) de Lagarto iniciou, na última terça-feira, 14, a entrega dos Cartões Mais Inclusão (CMAIS), que beneficiará famílias do município, em situação de pobreza extrema, com o valor de R$ 100, 00.

O benefício é pago às famílias com o objetivo de promover acesso à alimentação e será concedido enquanto durarem as medidas de restrição preventivas à transmissão do novo coronavírus.

Por isso, o valor é válido somente para compra de alimentos, ou seja, a pessoa não pode ir até uma agência fazer o saque do valor. Segundo a Prefeitura de Lagarto, o saldo que não for consumido dentro do mês, ficará acumulado para o mês seguinte.

A seleção é feita com base no banco de dados do Cadastro Único de janeiro deste ano e contempla famílias com renda de até R$ 60,00 por pessoa. O programa do Governo do Estado deve beneficiar 1.584 famílias lagartenses.

“Nós estamos com a listagem de todas as famílias selecionadas pelo Governo, com contatos, endereço etc. E estamos ligando de um por um, para que venham até a sede, portanto, ninguém deve procurar a Secretaria ou o Cras sem ser contactado. Caso algum telefone não seja atendido, as equipes do Cras farão uma visita domiciliar, afim de localizar o contemplado”, explica o secretário da Sedest, Valdiosmar Vieira.

As famílias que estão recebendo o cartão já podem fazer compras neste mês. A Sedest também está informando os locais credenciados para que as pessoas possam efetuar as suas compras. Em Lagarto, 93 comércios alimentícios estão credenciados.