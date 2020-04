Um idoso morreu, na noite da última quarta-feira, 15, após um acidente, por volta das 20h em um trecho da rodovia SE 170, que inteliga os municípios de Graccho Cardoso e Feira Nova.

No momento da colisão, o idoso de 70 anos ocupava uma motocicleta que bateu de frente com um caminhão. Seu corpo já foi removido e ainda se encontra sem identificação oficial no Instituto Médico Legal (IML).

Apesar de já ter recebido a documentação da vítima, o IML ainda não tem o resultado dos exames papiloscópicos e, por isso, não divulgou o nome da vítima.