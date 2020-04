Na próxima quarta-feira, 23, a Câmara Municipal de Vereadores de Lagarto deve tomar alguma posição a respeito do retorno dos trabalhos legislativos, que estão suspensos há 30 dias, em virtude da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) e do decreto estadual para o isolamento social, que perdeu a sua validade ontem com a publicação de um novo texto.

Procurado pelo Portal Lagartense, o 1° Secretário da Câmara Municipal de Lagarto, vereador JC, afirmou que a maioria dos edis desejam a volta das atividades e que o vereador-presidente, Eduardo Maratá, analisará o novo decreto estadual para deliberar sobre o assunto. E como foi mantida a proibição das aglomerações, a expectativa é que sejam realizadas sessões virtuais.

“Conversei com o Eduardo, mas foi rapidamente. Se for para termos sessões virtuais, teremos que analisar esta situação, porque temos que ver se temos internet suficiente na sede da Câmara, para que os servidores acompanhem as votações. Mas só quarta-feira é que a gente vai saber. O que não dá mais é a gente continuar parado, pelo menos esse é o entendimento da maioria dos vereadores”, disse JC.

Segundo o vereador Fábio Franklin (SD), a Câmara de Vereadores precisa analisar e votar alguns projetos relacionados ao Plano de Cargos e Salários de algumas categorias do serviço público municipal, além da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021 e de outros projetos de interesse do Poder Executivo. “Caso o novo decreto estadual decida por proibir as aglomerações, a Câmara deverá se organizar para fazermos sessões virtuais, até vencermos essa pandemia”, acrescentou o edil poucos momentos antes da publicação do novo decreto estadual.

O Portal Lagartense buscou mais informações com o vereador-presidente Eduardo Maratá. Mas este, por sua vez, não atendeu aos nossos chamados. Enquanto isso, somente a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, e a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) seguem trabalhando virtualmente.

