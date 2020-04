Por volta das 16h30, desta quinta-feira, 16, Luiz Henrique Mandetta anunciou que foi demitido do comando do Ministério da Saúde pelo presidente Jair Bolsonaro (Sem partido). O anúncio foi realizado em sua conta oficial no Twitter. Já a demissão estava prevista para ocorrer ainda nesta semana.

Acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde.

Quero agradecer a oportunidade que me foi dada, de ser gerente do nosso SUS, de pôr de pé o projeto de melhoria da saúde dos brasileiros e — Henrique Mandetta (@lhmandetta) April 16, 2020

Em sua postagem, Mandetta afirmou que ouviu do próprio presidente o aviso da sua demissão e aproveitou para agradecer a oportunidade “de ser gerente do nosso SUS, de pôr de pé o projeto de melhoria da saúde dos brasileiros e de planejar o enfrentamento da pandemia do coronavírus, o grande desafio que o nosso sistema de saúde está por enfrentar”.

Além disso, Luiz Henrique Mandetta desejou êxito ao seu sucessor no cargo de ministro da Saúde. “Rogo a Deus e a Nossa Senhora Aparecida que abençoem muito o nosso país”, finalizou. O sucessor de Mandetta é Nelson Teich, médico oncologista.

Cabe destacar que a demissão de Mandetta se deve as últimas divergências que ele vinha tendo com o presidente da República. Inicialmente, sua demissão foi descartada depois de um pressão do Congresso Nacional, mas foi confirmada dias depois dele ter dado uma entrevista ao Fantástico criticando a postura de Bolsonaro frente a pandemia do novo coronavírus.

Leia também: Covid-19: Fábio Reis requer Moção de Louvor ao ministro Luiz Henrique Mandetta