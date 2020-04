Nesta quinta-feira, 16, a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, utilizou as redes sociais para informar sobre a confirmação do primeiro caso de Coronavírus (Covid-19) no município. Trata-se de um senhor de 43 anos.

De acordo com a prefeita, ele foi atendido no Hospital Universitário de Lagarto no dia de ontem, foi testado e deu positivo. o quandro é estável e o paciente se encontra está em isolamento e monitorada pela Secretaria Municipal de Saúde.

Ainda em seu pronunciamento nas redes sociais, Hilda Ribeiro pediu para as pessoas ficarem em suas casas para conter o avanço da doença.