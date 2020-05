Equipe de engenharia da UFS apoia construção do Hospital de Campanha.

As obras de construção do Hospital de Campanha do Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh) estão em andamento e devem ser concluídas até o final deste próximo mês de maio. O propósito é ampliar a estrutura e capacidade da unidade hospitalar frente à pandemia COVID-19.

Para essa iniciativa, a Divisão de Logística e o Setor de Infraestrutura do HUL contam com a parceria da equipe técnica de engenharia e arquitetura da UFS, que atua na Divisão de Projetos (DIPRO) da universidade. A equipe disponibilizou projetos complementares de cabeamento estruturado, elétricos, hidrossanitários, combate a incêndio e pânico, climatização, exaustão e estrutural.

O Hospital de Campanha faz parte de um conjunto de iniciativas do HUL para o enfrentamento da pandemia pelo Coronavírus, envolvendo também a Unidade de Doenças Respiratórias – exclusiva para pacientes com síndromes respiratórias agudas – e adequações na parte interna da unidade hospitalar, compreendendo sistemas de refrigeração, equipamentos de exaustão e rede elétrica, como também estruturação de leitos de enfermaria do hospital.

O HUL poderá investir até R$ 1,4 milhão na construção do Hospital de Campanha. E R$ 1,1 milhão nas adequações e melhorias que serão realizadas na Unidade de Doenças Respiratórias e na parte interna do HUL. Como também, R$ 1.5 milhão – recursos ainda a serem liberados pela Ebserh – na aquisição de equipamentos médico-hospitalares para suprimento de toda a estruturação e preparo do HUL frente à COVID-19.

Estrutura do hospital provisório

O Hospital de Campanha contará com áreas de internamento de média complexidade com 20 leitos e área de recepção/triagem para pacientes que tenham testado positivo para Coronavírus, além de apoio para os colaboradores e área de controle de infecção hospitalar (paramentação/desparamentação). O hospital provisório terá aproximadamente 700 m² e segue as normas técnicas vigentes e orientações da Ebserh.

“É uma forma de contribuirmos principalmente com quem menos tem e mais precisa; e quando trabalhamos com projetos de saúde temos em mente que um dia podemos também precisar”, destaca o professor Jorge Gonçalves, chefe da Divisão de Projetos da UFS. “Esse o real papel social da engenharia e arquitetura”, enfatiza.

A estruturação do Hospital de Campanha possui montagem rápida com sistema modulado tipo galpão com pórticos de treliças tubulares em alumínio, cobertura em lona de alta resistência, paredes de fechamento, divisórias de ambientes e leitos em laminado estrutural TS. O piso será suspenso em estrutura de tablado e revestimento em manta de lona vinílica.

Criação de novos leitos

Para Marconi de Almeida Nascimento, chefe da Divisão de Logística e Infraestrutura Hospitalar do HUL, o Hospital de Campanha ajuda a desafogar a demanda por leitos para pacientes com a Covid-19 do estado. “Aumentando nossa capacidade de dar assistência digna às pessoas”, destaca. “A pandemia do novo Coronavírus exige muitas internações”, observa.

O Hospital de Campanha contará com gerador e transformador próprios para alimentação de iluminação e tomadas especiais, aparelhos hospitalares e sistema de climatização e exaustão que será instalado para controle de pressão, umidade e temperatura. A nova unidade está sendo erguida no heliponto do HUL.

“Estamos dedicados na busca por soluções que tragam mais eficiência à estrutura pública neste instante de enfrentamento à pandemia COVID-19”, observa Paulo Roberto dos Santos, responsável pelo setor de Infraestrutura Física do HUL. “Neste momento, o compromisso do servidor público com o cidadão será mensurado pela sua contribuição na luta pela vida”, diz. Paulo Roberto ressaltou ainda a contribuição da Energisa na cessão de infraestrutura elétrica contendo dois transformadores de 150 Kva, poste e conjunto de chaves para o funcionamento do hospital provisório.

Para o superintendente do HUL-UFS, professor Manoel Cerqueira Neto, o sentimento é de agradecimento a todos os envolvidos nessa iniciativa de enfrentamento da pandemia. “Pela contribuição concreta para a oferta de uma infraestrutura de qualidade, fruto do envolvimento e comprometimento de colaboradores e instituições que buscam transformar sonhos em realidade”, conclui.