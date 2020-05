Na última quinta-feira, 30, o Departamento de Farmácia do campus Lagarto da Universidade Federal de Sergipe (DFAL-UFS) doou 145 litros de álcool 70% e álcool em gel para diversas instituições instaladas no município. Os produtos foram fabricados dentro do campus universitário ao longo desta semana.

E nesta primeira rodada de doações foram contemplados: a Fazenda da Esperança, a administração da Rodoviária de Lagarto, os coveiros da Paróquia de Nossa Senhora da Piedade, o Asilo Santo Antônio, o Hospital Universitário de Lagarto (HUL), e a Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Lagarto (Coopcal).

Cabe destacar que a doação dos álcoois é fruto da produção executada pelo DFAL-UFS, através do engajamento de professores, alunos do curso de Farmácia e a sociedade civil. Procurada pelo Portal Lagartense, a professora Dra. Ana Simões, autora da iniciativa, informou que “A expectativa é doar entre 150 e 200 litros por semana”.