O empresário lagartense Rodrigo Rocha, preso há uma semana pelo assassinato de Jorge Alexandre Souza Santana, de 28 anos, ocorrido no último dia 23 de janeiro de 2020, será indiciado pela polícia por homicídio qualificado, que é quando o crime reúne circunstâncias que o tornam mais grave do que já é.

Segundo informações colhidas pelo Portal Infonet junto a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP/SE), o inquérito contra Rodrigo está próximo do fim. Uma vez que os investigadores ainda cumprem diligências. “Mas o desfecho do inquérito não deve ser alterado”, diz.

Rodrigo estava foragido desde o dia do crime e sua prisão ocorreu no último dia 21, em um posto policial localizado no município paulista de Paranapanema, situado a 269 quilômetros de São Paulo capital. Dois dias depois, os investigadores da Polícia Civil de Lagarto desembarcaram com ele em Sergipe.

Homicídio qualificado tem pena de até 20 anos de prisão