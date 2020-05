Visando conter a falta d’água na zona rural de Lagarto, a Prefeitura Municipal firmou uma parceria com o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) para a perfuração de oito poços artesianos em diferentes povoados do município. A medida foi viabilizada graças a recursos destinados pelo deputado Gustinho Ribeiro (SD).

De acordo com a Prefeitura de Lagarto, as perfurações foram iniciadas há alguns dias e já beneficiaram os povoados Quilombo, Mariquita e Bonfim. Neste último, foi perfurado um poço de 80 metros com uma vazão de 70 mil litros hora, o que deve beneficiar mais de 50 famílias da localidade.

O Município ainda informou que, além dessas comunidades, o Dnocs perfurará, nos próximos dias, mais poços artesianos nos povoados: Britinho, Atalho, Olhos D’Água, Residencial João Almeida Rocha e Onze Casas. Diante disso, a prefeita Hilda Ribeiro (SD) comemorou a parceria e agradeceu ao deputado Gustinho pelos recursos destinados.

“A parceria firmada com o Dnocs é mais que bem-vinda para Lagarto. Agradeço também ao deputado federal Gustinho Ribeiro pela indicação dos recursos que contemplou o município com a chegada de água potável para a população. Um serviço essencial que trará mais dignidade e qualidade de vida para a população da zona rural”, agradeceu a prefeita Hilda Ribeiro.