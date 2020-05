Neste dia 1º de maio, a Sergiy FM, afiliada ao Portal Lagartense, completa seu primeiro aniversário figurando entre as web rádios mais ouvidas do agreste sergipano, segundo dados do aplicativo Rádiosnet. Segundo ele, a emissora se firmou na quarta colocação, perdendo apenas para emissoras situadas em Tobias Barreto, Malhador e Simão Dias, respectivamente.

A web rádio é resultado de uma ideia amadurecida ainda durante o Campeonato Sergipano de 2018 entre Geraldo Caetano, proprietário do Sistema Lagartense de Comunicação, e o popular Fausto Artes, amante das ondas sonoras e atual diretor da Serigy FM. É que eles viram um espaço a ser ocupado em Lagarto com a transmissão de jogos do estadual por meio de um play disponibilizado no Portal Lagartense.

“Geraldo sempre quis colocar a Serigy FM e eu sempre tive a vontade de criar uma web rádio. Então a ideia surgiu durante o Sergipão 2018, quando pedi a Geraldo para colocar um play dos jogos no site Lagartense. Foi ai que percebi que teríamos muitos ouvintes se colocássemos uma web rádio vinculada ao site. Então como não podia colocar uma rádio sozinho, vi que precisava de um portal de renome.

Fiz uma pesquisa e o pessoal dizia que o portal que mais acessava era o Lagartense. Então decidimos colocar o projeto Serigy FM em prática em abril de 2018 e no dia 1º de maio, ela foi ao ar. E, de lá para cá, a gente vem abrindo espaço para todos e sem lado político”, rememora o diretor da Serigy FM. Mas, numa cidade que respira política, estaria o segredo do sucesso somente na isenção político partidária?

“O sucesso da Serigy FM também está nas lives, que são transmitidas simultaneamente no Twitter, Facebook, Youtube e no Portal Lagartense; no aplicativo Serigy FM, que já está disponível para download na Google Play; e pelo aplicativo Rádiosnet. Então como estamos em várias plataformas, o ouvinte tem uma maior facilidade para acompanhar a nossa programação. Acredito que o nosso diferencial está ai, na transmissão simultânea”, analisa Fausto Artes.

Com um ano de existência, a Serigy FM conta com uma programação musical que vai do reggae ao MPB, além de programas de entrevista com personas locais e estaduais e também voltados à política. “Não é fácil disputar a audiência da população no ambiente virtual, mas a Serigy FM, com sua programação diversificada, tem conseguido garantir o seu espaço, quebrando barreiras e pautando a mídia. Por isso, as pessoas podem esperar para os próximos anos uma rádio cada vez mais alinhada aos sentimentos diversos da nossa comunidade”, comentou Geraldo Caetano.