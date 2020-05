Por volta das 04h30 da manhã desta sexta-feira, 1º maio, foi registrado um acidente automobilístico com vítima fatal em Lagarto, mais precisamente no trevo de acesso ao município de Itabaiana.

De acordo com o Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPRv), o acidente ocorreu após o condutor da motocicleta ter perdido o controle do veículo. Com a queda, ele foi a óbito no local.

O Instituto Médico Legal (IML) chegou a realizar o recolhimento do corpo nas primeiras horas da manhã de hoje, mas até o fechamento desta matéria, o corpo permanecia sem identificação junto ao órgão. No entanto, o órgão informou que a vítima aparenta ter por volta de 38 anos.