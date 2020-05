A Realce vem mostrando porque é um dos veículos mais tradicionais de Lagarto, a exemplo do inovador Portal Lagartense, que surgiu no mesmo período que a revista. Além de ser o impresso mais influente do interior sergipano, o periódico inova com eventos, premiações e agora mostrou uma força impressionante nas mídias digitais, que intensificou os trabalhos há apenas 4 meses. E sua última criação foi as enquetes com diversos duelos no instagram, utilizando de ferramenta (stories) da rede social.

Aos sábados a conta da revista no IG se torna a mais comentada da cidade. Isso porque o município respira política. As enquetes colocam “frente a frente” cerca de 50 pré-candidatos a vereadores, cogita nomes para compor as chapas dos pré-candidatos a prefeito e ainda avalia aceitação e rejeição. Tudo isso envolvendo nomes dos municípios do Centro-Sul do estado, principalmente da cidade de Lagarto.

Através das enquetes é possível avaliar nomes, o que outrora se tornava difícil para o público. Com elas, os internautas podem ver os nomes que disputam posições dentro dos partidos ou agrupamentos. É possível ver também a presença digital dos pré-candidatos e quais são os nomes mais rejeitados.

“O objetivo das enquetes é ter dados para consumo interno. Além disso, conseguimos mostrar ao público quais nomes devem disputar as eleições”, disse o diretor da revista, Anderson Rosa, que ressalva que a Realce não publica os dados extraídos, porém, no fim do mês de maio, deverá estar veiculando algumas pesquisas após crivo do jurídico.