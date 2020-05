View this post on Instagram

O município de Riachão do Dantas não registra nenhum caso do novo Coronavírus, mas é preciso que a população continue evitando aglomerações e higienizando sempre bem as mãos, seguindo as recomendações de prevenção. Com o nosso decreto, o uso de máscaras se tornou obrigatório como forma de evitar a propagação do Coronavírus, mais uma medida importante nesse período de atenção a Covid-19. Vamos nos conscientizar! Essa luta é de todos. #PrefeituradeRiachãodoDantas #TrabalharPraConstruiroFuturo #NovoDecreto #RiachãoContraoCoronavírus