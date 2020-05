Em virtude da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), que tornou o isolamento social uma ferramenta mais do que essencial para conter a propagação da doença no mundo, o ex-deputado federal, presidente estadual do MDB e pré-candidato a prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, recebeu críticas de adversários por ter feito uma viagem de carro a Brasília-DF.

A crítica feita abordava os riscos inerentes a viagem, sobretudo em relação ao contágio e disseminação do Covid-19, além de questionar se o político ficaria de quarentena ao retornar do DF para Lagarto. Diante disso, em live gravada na última sexta-feira, 1º de maio, Sérgio respondeu que somente deixará a pré-campanha se morrer.

“Sérgio Reis continua sendo pré-candidato a prefeito de Lagarto e só há uma hipótese para eu deixar de ser pré-candidato ou candidato a prefeito de Lagarto: é se aquele ali me chamar lá pra cima”, disse o político apontando para a imagem de Jesus Cristo crucificado. “Sem essa hipótese, Sérgio Reis continuará sendo pré-candidato a prefeito de Lagarto”, frisou.

Sérgio também afirmou estar “focado e trabalhando” mesmo distante das redes sociais. “Muitas das nossas atividades não podem ser expostas e nem estarei dando essas informações aos meus adversários, até porque eles só sabem nos copiar. Então nós temos que ter cautela para que eles estejam sempre a 10 passos atrás do nosso grupo e de tudo aquilo que estamos planejando”, justificou.

Ainda em sua live, Reis explicou que, por ser presidente MDB em Sergipe, teve que ir a Brasília-DF para participar de uma reunião convocada pelo presidente nacional do partido, deputado federal Baleia Rossi (MDB/SP). Segundo ele, a reunião contou com apenas seis pessoas e respeitou todas as medidas de prevenção ao Covid-19.

“Fui e voltei de carro por precaução, para que não tivesse nenhum risco de ser contaminado. Fui daqui para o apartamento, de lá para a reunião e da reunião para casa sem contato com ninguém na rua. Graças a Deus, cheguei bem e estou bem, com muita saúde e disposição para trabalhar e ajudar a resgatar o nosso orgulho de ser lagartense”, disse o pré-candidato que também afirmou que a crença na vitória eleitoral está amparada em Jesus Cristo.