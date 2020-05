Em meio a pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) e da necessidade do isolamento social, a Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reforçou também as ações de combate ao Aedes Aegypti, mosquito transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya.

Nesta seara, a gestão desencadeou a Operação Cata-Treco, que ocorre semanalmente com o objetivo coletar materiais volumosos inertes, para facilitar ao munícipe, a limpeza de sua residência e evitar a obstrução de calçadas e vias públicas, que na maioria das vezes se tornam um criadouro do mosquito transmissor da dengue.

Além dela, a gestão colocou nas ruas o carro fumacê da Secretaria de Saúde. Ele é equipado com uma bomba pulverizadora, que borrifa gotículas de líquido composto por pequenas quantidades de inseticida, capaz de eliminar os mosquitos que estiverem presentes no local, no momento da aplicação.