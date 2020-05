Segundo o novo boletim epidemiológico divulgados nesta sábado, 2, pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Sergipe registrou mais 84 casos de Covid-19, totalizando 601 em todo o estado.

Ainda de acordo com as informações da SES, quatro municípios registraram seus primeiros casos: Arauá, com uma mulher de 37 anos, e Campo do Brito com uma mulher de 40 anos, ambas profissionais da saúde; Divina Pastora com um homem de 29 anos e Santa Luzia do Itanhi, com uma idosa de 85 anos.

Após investigação, a SES descartou que a causa de óbito de uma senhora de 89 anos, residente de Aracaju, tenha sido por Covid-19. Com isso, o estado continua com 14 mortes confirmadas por conta da doença.

Em Sergipe, foram processados 2.832 testes e 2.231 foram negativados. Até o momento, 48 pacientes estão internados, sendo 21 em leitos de UTI e 27 em leitos clínicos. Além disso, 54 pessoas foram curadas de Covid-19 no estado.

Confira abaixo os casos da doença por município: