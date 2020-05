Neste domingo, 03, a vice-governadora de Sergipe, Eliane Aquino, e os deputados estaduais Luciano Bispo, presidente, e Zezinho Sobral, líder do governo Belivaldo na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) testaram positivo para o novo Coronavírus (Covid-19).

A vice-governadora informou que além dela, sua irmã Simone e a mãe também foram infectados. No entanto, ainda cumprindo isolamento, Eliane disse que está aguardando o resultado dos testes feitos em seus filhos.

Segundo na linha de sucessão, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), deputado estadual Luciano Bispo (MDB), também testou positivo para o novo Coronavírus (Covid-19).



Segundo a assessoria de comunicação da Alese, o deputado não apresenta nenhum dos sintomas da doença. “Luciano Bispo está em casa, seguindo todas as orientações recomendadas pela equipe médica e tomando os devidos cuidados e está assintomático”, detalhou o órgão.

Outro deputado estadual infectado pelo Covid-19 é Zezinho Sobral. Líder do governo na Alese, ele disse teve sintomas leves, mas que já está assintomático. “Estou em isolamento domiciliar desde os primeiros sintomas e tenho tomado todos os cuidados em relação a minha esposa e meus filhos. Minha equipe também seguirá em isolamento total e em acompanhamento médico”, comentou o parlamentar.

Ainda durante os comunicados respectivos comunicados, tanto Eliane quanto os deputados pediram a população sergipana para que fiquem em suas casas como medida de prevenção à propagação do Covid-19.

Diante disso, o governador Belivaldo Chagas se manifestou nas redes sociais. “Peço que todos reforcem os cuidados e se conscientizem, e rogo a Deus para que nós vençamos está doença o quanto antes”, postou o gestor do Estado de Sergipe.

Cabe destacar que, no Brasil, também testaram positivo para Covid-19, o presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre; Izolda Celda, vice-governadora do Ceará; Roberto Claudio, prefeito de Fortaleza; além de dois ministros do governo Bolsonaro.