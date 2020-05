Em virtude da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) e do decreto nº 722/2020, a Prefeitura Municipal de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, anunciou que nos próximos dias fará a entrega de 20 mil máscaras à população lagartense.

Segundo a Prefeitura de Lagarto, o quantitativo é referente a primeira etapa da ação que percorrerá locais de maior circulação de pessoas, a exemplo de agências bancárias, lotéricas, feiras livres, supermercados e rodoviária.

“De acordo com a Organização Mundial de Saúde, esta é uma das formas mais eficazes na prevenção ao Coronavírus, bem como o isolamento social e hábitos de higiene, que não devem ser deixados de lado, como lavar as mãos com água e sabão e utilizar álcool em gel 70%”, justificou o Município.