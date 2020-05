As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de todo o país, inclusive de Sergipe, que estavam com o atendimento restrito desde março, por conta da pandemia do novo coronavírus, continuam fechadas até o dia 22 de maio.

Segundo o órgão, esse prazo “poderá ser antecipado ou prorrogado, observadas as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde para a proteção da coletividade durante o período de enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia do coronavírus (covid-19)”.

Até lá, os atendimento continuam sendo realizados de maneira remota. Por isso, aqueles que conseguiram agendar perícias médicas a partir desta segunda-feira, 4, deve desconsiderar a marcação.

Ainda de acordo com o INSS, a Portaria Conjunta nº 13 instituiu ainda um grupo de trabalho que ficará responsável por elaborar e executar plano de ação para o retorno gradual do atendimento presencial nas agências.