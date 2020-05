Equipes da Polícia Civil de Boquim deflagraram operação para localizar um suspeito de envolvimento com uma organização criminosa responsável pelo tráfico de drogas na cidade. Na ação policial, que ocorreu na última sexta-feira, dia 1º, foi preso em flagrante Mateus Augusto da Cruz Santos, de 20 anos de idade.

De acordo com o delegado Marcelo Hercos, o suspeito já era investigado há alguns anos, desde a época que ainda era adolescente, por envolvimento no tráfico de drogas no bairro Estação, em Boquim. A investigação apontou que ele pertence à principal organização criminosa de tráfico de drogas da cidade.

O procedimento investigativo também levou à informação de que ele iria fazer uma transação de venda de droga durante o feriado. Os policiais seguiram até a localidade indicada e o encontraram. O jovem tentou fugir e jogou uma sacola, onde foram encontrados 250g de maconha.

Os agentes o alcançaram e o detiveram em flagrante. O aparelho celular dele também foi apreendido. O suspeito e o material foram encaminhados para unidade policial, onde a polícia adotou os demais procedimentos legais cabíveis ao caso. No auto de prisão em flagrante, também foram inseridas informações obtidas pelo Disque-Denúncia (181).