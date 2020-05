Depois de alguns veículos internacionais divulgarem o interesse da Roma e Napoli, da Itália, em Diego Costa, o jornal turco ‘Fotomaç afirmou que o Galatasaray também gostaria de contar com o atacante lagartense.

A intermediadora do negócio, de acordo com a publicação, seria a empresa irlandesa, sediada em Dublin, “Polaris Sports”, que propôs a chegada do atleta para o clube turco.

Diego Costa chegaria ao Galatasaray para substituir Radamel Falcao Garcia, que deve deixar o clube em breve, rumo ao futebol árabe.

Em sua atual temporada pelo Atlético de Madrid, o lagartense, naturalizado espanhol, realizou apenas 19 partidas, marcando só dois gols e sendo responsável por três assistências.