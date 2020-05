Há um mês, um grave acidente automobilístico registrado entre o bairro Estação e o trevo de acesso ao povoado Urubutinga, na zona rural de Lagarto, vitimou o segurança do Mercado Municipal José Corrêa Sobrinho, Jorge Luiz Moreira dos Santos, 40, conhecido como Bahia e que também trabalhava como segurança do Lagarto Futsal Clube.

À época, informações deram conta de que o acidente foi ocasionado por um veículo de passeio que estava transitando em alta velocidade e acabou invadindo a contramão e colidindo frontalmente com a motocicleta pilotada pelo segurança.

Neste mesmo acidente, Elissandra Santos Nascimento, que estava na garupa da moto, foi arremessada para fora da pista, mas acabou sendo socorrida e encaminhada para o Hospital Universitário de Lagarto (HUL).

Ela afirma que já recebeu alta médica do HUL e disse estar bem melhor da perna, onde sofreu duas fraturas. Além disso, Elissandra conta que será transferida para o Hospital de Nossa Senhora do Socorro, onde passará por uma cirurgia na mão. Neste momento, ela conta com o auxílio de uma cuidadora, mas precisa de ajuda para arcar com as despesas de seu trabalho.

Por isso, Elissandra pede aos lagartenses que podem ajudá-la, que contribuam para que ela continue pagando pelos serviços de sua cuidadora. Quem quiser contribuir, pode depositar qualquer quantia no nome de *Elisa Doroteia Santos Nascimento (titular), agência: 0645; operação: 013; conta: 35064-7; Caixa Econômica Federal.

*Atualização: na versão anterior havíamos colocado que a conta estava no nome de Elissandra Santos Nascimento, mas na verdade a conta é conjunta e tem sua mãe, Elisa Doroteia Santos Nascimento, como titular.