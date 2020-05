As inscrições para o Programa Jovem Aprendiz dos Correios 2020 foram prorrogadas. Estudantes de todo o país que tenham entre 14 e 22 anos de idade completos e cursem, no mínimo, o 6º ano do Ensino Fundamental, agora podem se inscrever até o dia 29 de maio.

Até o momento, mais de 386 mil candidatos se cadastraram para concorrer às vagas do programa. No entanto, muitos interessados manifestaram dificuldades em obter a autenticação ou emissão de documentos necessários à participação no processo seletivo, em função das restrições de atendimento, por parte de cartórios e órgãos públicos, nesse momento de contingência devido à COVID-19. Com a prorrogação, será possível aprimorar o processo em algumas localidades.

Como participar – O edital de 2020 contempla um total de 4.462 vagas, das quais 815 destinam-se a negros e pardos, e 660 a pessoas com deficiência. Os jovens selecionados terão uma jornada semanal de 20 horas e receberão o salário mínimo-hora, que em valores totais, pelo piso nacional, corresponde a até R$ 490,83 mensais – além de vale-transporte, vale-refeição ou alimentação e uniforme.

Desde 2011, dezenas de milhares de jovens tiveram a oportunidade de conseguir sua primeira experiência profissional na maior empresa pública do país; vivência prática aliada ao arcabouço teórico, na forma de capacitação oferecida em parceria com o SENAI nas áreas de administração e logística. Uma década de comprometimento da empresa com a sociedade, materializando o objetivo dos Correios de integrar pessoas sempre de olho no futuro. Mais detalhes sobre o Jovem Aprendiz dos Correios 2020 no site da empresa.