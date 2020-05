Policiais civis da Delegacia Regional de Lagarto apreenderam dois adolescentes e prenderam um adulto em cumprimento a mandados de internação provisória e de prisão preventiva decretados pela Justiça. Eles são suspeitos da autoria de um homicídio, no dia 24 de fevereiro, no bairro Estação, em Lagarto. As detenções ocorreram na última segunda-feira, 4.

De acordo com a delegada Michele Araújo, as investigações apontaram o envolvimento dos suspeitos na morte da vítima. “As investigações identificaram evidências que apontam a autoria para os dois adolescentes e o maior de idade, que é pai de ambos. Segundo o apurado, houve uma confusão antes do homicídio, que teria motivado a morte da vítima”, disse.

Os procedimentos policiais dos adolescentes apreendidos e do homem preso estão em fase de conclusão e deverão ser remetidos à Justiça nos próximos dias. As investigações contaram com o ajuda da população por meio do Disque Denúncia (181), que contribuiu na identificação dos autores.