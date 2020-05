Na última segunda-feira, 4, o presidente da Federação Sergipana de Futebol (FSF), Milton Dantas, se reuniu com os presidentes dos quatro clubes classificados para o quadrangular final do Campeonato Sergipano com o objeto de discutirem o retorno das atividades dos clubes e a sequência do estadual.

A reunião aconteceu na sede da FSF e contou com os presidentes das equipes do Confiança (Hyago França), Itabaiana (Alberto Nogueira) e Sergipe (Ernan Sena). O FreiPaulistano foi representado pelo supervisor do clube, David Willians.

No evento ficou definido que o retorno das atividades deve acontecer no final deste mês, com a exigência de que sejam cumpridos os protocolos de segurança definidos pelas autoridades sanitárias, pela CBF, e de acordo com os decretos governamentais.

Além disso, uma reunião ainda deve ser realizada, em breve, entre os dirigentes e o governador, Belivaldo Chagas, além dos prefeitos de Itabaiana e Frei Paulo, para que seja solicitada a liberação para o retorno das atividades.

“Nosso objetivo era definir uma agenda para o retorno das atividades do futebol sergipano. Sugerimos que essa agenda fosse acertada com o retorno aos treinos no final de maio e o reinício do campeonato no dia 28 de junho, sem a presença do torcedor. Esse retorno às atividades contará com todas as medidas de segurança, seguindo os protocolos”, disse o presidente da FSF.

Ainda de acordo com Dantas, alguns clubes de outros estados já retomaram as atividades, seguindo os protocolos de segurança da CBF, que não prevê uma data específica para o retorno dos treinos, mas determina cuidados mínimos que devem ser tomados para a segurança dos atletas e demais funcionários do clube.

Alguns dos pontos definidos no protocolo

– Teste de coronavírus – Medição de temperatura – Treinos com grupos separados – Uso limitado de instalações do clube, com cozinha e vestiários fechados – Tratamento médico e fisioterapia com cuidados especiais – Corredor de segurança no local de treino – Contratação de empresas de desinfecção e descontaminação.