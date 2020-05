Desde que o mercado de jogos e esportes digitais explodiu no país e se tornou fonte de renda primária para muitos competidores, grandes casos de sucesso surgem aos montes nas diversas modalidades, com uma série de brasileiros que já foram campeões nacionais ou até mundiais.

Embora as regiões Sudeste e Sul concentrem o maior número de jogadores, equipes e até torneios – muito por conta do maior investimento que é feito em estados como São Paulo e Rio de Janeiro – o Nordeste vem apresentando um crescimento de destaque tanto nos e-Sports quanto no poker online.

Um dos marcos desse desenvolvimento é a realização da Brazilian eSports League (BSL), torneio que reúne jogadores de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), League of Legends (LoL) e FIFA, que teve sua segunda edição realizada em dezembro do ano passado, em Teresina (PI), e reuniu mais de 300 gamers de toda a região.

“É importante para mostrar para os nordestinos envolvidos com o esporte tradicional que o crescimento do esporte eletrônico é real e que o público para esse cenário realmente existe. E também para mostrar para os políticos e entidades públicas que eles devem dar o real valor para esse esporte, que é o que mais cresce no mundo, inclusive dar abertura para projetos sociais que podem ressocializar jovens por meio do eSports”, disse Raphael Tataia, fundador da BSL, em entrevista ao Globo Esporte.

Os próprios clubes de futebol têm investido nos eSports, como é o caso do Ceará, que já vem colhendo frutos. O alvinegro emplacou cinco jogadores na seleção brasileira que disputa a Copa América CSVP (Confederação Sulamericana Virtual Pro), uma das principais competições do continente para e-futebol.

Além do sucesso no futebol, vem do Nordeste um dos maiores nomes brasileiros da atualidade nos eSports: Epitácio de Melo, o “TACO”, que nasceu no Recife. Com mais de dez títulos internacionais na bagagem, incluindo conquistas mundiais no CS:GO, Epitácio tem uma premiação de carreira estimada em mais de US$ 1 milhão (mais de R$ 5,5 milhões), o que o coloca entre os três brasileiros que mais faturaram com esportes digitais nos últimos anos.

Nordestinos também brilham no poker online

Uma das modalidades mais populares do mundo dos esportes digitais, o poker online também tem grandes expoentes da região, com jogadores de ótimos desempenhos em diversos sites. De acordo com o Pocket Fives, site que mede os ganhos de competidores, todos os nove estados do Nordeste contam com pelo menos um jogador que já ultrapassou a marca de sete dígitos de reais em premiação, ou seja, mais de R$ 1 milhão.

Conhecida por ser bastante unida, a comunidade de poker do Nordeste tem revelado nomes que figuram nas melhores posições do ranking nacional e faturam títulos pelo país e pelo mundo – e, consequentemente, fortunas bastante generosas como premiações dos grandes torneios.

É o caso do baiano Pablo Brito, mais conhecido como “Pabritz”, que é um dos grandes nomes brasileiros do esporte da mente na atualidade. Apesar de ter vencido o MILLIONS, uma das principais séries de torneios ao vivo do partypoker, Pabritz é mais conhecido pela sua consistência de resultados no cenário digital, tendo faturado mais de US$ 5 milhões (cerca de R$ 28 milhões na cotação atual) em premiações durante toda a carreira.

Seu sucesso mais recente no mundo online veio no Irish Open, tradicional circuito europeu que foi realizado pela internet devido às medidas de isolamento no mundo todo. Ao vencer o Main Event, Pablo Brito levou pra casa mais de R$ 2,8 milhões.

Outro nome de destaque é o paraibano Flávio Reis, de João Pessoa, que é o principal jogador do estado no ranking e está entre os 40 melhores do Brasil e 150 melhores do mundo no esporte. Ele já faturou mais de US$ 3,8 milhões (cerca de R$ 21 milhões) nos chamados cash games (jogos a dinheiro) online.

Destaques do poker sergipano

O Sergipe também tem nomes que vêm se destacando no poker online nacional. O jogador do estado mais bem colocado no ranking da Pocket Fives é Flávio Lima Nascimento, de Aracaju, conhecido na rede como “FlávioLN” ou “searmaperde”. Ele já faturou cerca de US$ 428 mil em premiações (mais de R$ 2,3 milhões). Seu recorde individual de premiação é de US$ 18 mil (pouco mais de R$ 100 mil), no torneio Scoop de 2019.

Outro nome que merece destaque é José Queiroz da Costa Neto, o “neto gol”. Ele já recebeu cerca de US$ 2,5 milhões na carreira, (mais de R$ 14 milhões), o que é uma das maiores premiações entre os brasileiros no esporte. Também há de se mencionar o nome de Matheus Milício Souza Costa, o “teteu_games”, com uma premiação de carreira de US$ 558 mil (pouco mais de R$ 3 milhões).