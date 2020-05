Com o objetivo de arrecadar fundos para comunidades carentes, comediantes se apresentam em live nesta terça-feira, 5.

Entre os destaques está a live do Risadaria em Casa que contará com stand-up do Fábio Porchat, Leandro Hassum, Marco Luque, Maurício Meirelles, Paulo Bonfá, Marlei Cevada, Igor Guimarães, Paulo Vieira e Victor Sarro, a partir das 21h.

Mas o dia também é de apresentações musicais com o Bloco Fica Comigo, Anelis Assumpção e Curumin, além de outras atrações.