A Prefeitura de Lagarto inicia nesta terça-feira, 5, a Central de Atendimento do Coronavírus, com atendimento de domingo a domingo, inclusive aos feriados.

Aqueles que estiverem apresentando algum sintoma suspeito, ou que precisam tirar dúvidas, ou obter informações, podem entrar em contato com a Central de Atendimento do Coronavírus da Secretaria de Saúde de Lagarto, através do número (79) 99922-0101, onde a equipe de saúde atenderá e cadastrará todos os dados e sintomas, fazendo assim a Auto Avaliação em tempo real.

Após o Paciente realizar o Cadastro (informar os sintomas) através da ligação, a equipe de saúde especializada responsável pela central, fará a Avaliação inicial o acompanhamento diário, através do Sistema WEB, fazendo assim as Evoluções, Orientações, Recomendações e Direcionamentos, de acordo com o quadro apresentado.