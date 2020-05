Com as primeiras mortes por Covid-19 registradas nesta terça-feira, 5, em Lagarto e Riachão do Dantas, Sergipe passa a ter 21 óbitos, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES).

O terceiro caso é de um homem de 37, residente de Tobias Barreto, que segundo a SES, tinha histórico de infarto agudo do miocárdio. No último domingo, 3, ele apresentou sintomas que levaram à suspeita de Covid-19 e, por isso, deu entrada em um hospital da rede pública. Ele acabou falecendo no mesmo dia. Amostras de exames foram enviadas ao Laboratório Central de Sergipe, e a causa da morte pela doença foi confirmada nesta terça-feira, 5.

Já o outro óbito envolve um homem de 63 anos, residente de Nossa Senhora de Lourdes, que deu entrada em um hospital da rede pública no dia 30 de abril. De acordo com a SES, ele fazia parte do grupo de risco tanto pela idade quanto pelo histórico de hipertensão, diabetes e Acidente Vascular Cerebral (AVC) e acabou falecendo no dia 1° de maio. Amostras de exames também foram enviadas ao Lacen na última segunda-feira, 4, e o resultado confirmou as suspeitas de Covid-19.