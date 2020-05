A Prefeitura Municipal de Riachão do Dantas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), se manifestou, na noite da última terça-feira, 5, para esclarecer tanto o primeiro óbito do município por Covid-19 quanto o primeiro caso confirmado da doença.

Segundo as informações da SMS, a senhora de 72 anos que entrou para o boletim epidemiológico como o primeiro óbito pela Covid-19 no município, deu entrada no hospital de Riachão, no dia 30 de abril, com um quadro suspeito de Acidente Vascular Cerebral (AVC).

A paciente, que já havia sofrido um AVC anteriormente, foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), onde ficou durante esses últimos dias na UTI.

Lá, foi confirmado que seu caso de tratava de um AVC hemorrágico que acabou se gravando e resultando em uma morte encefálica. Nestes casos, é comum que se façam testes para saber se a paciente está apta ou não para a doação de seus órgãos, caso seja a vontade dos familiares.

Entretanto, por conta da pandemia do novo coronavírus, além desses teste de rotina, também foram feitos testes para saber se ela estava infectada pela Covid-19. Segundo a SMS, o resultado foi positivo para a doença e, por isso, ela entrou para as estatísticas do município, sendo considerado o primeiro óbito por Covid-19 de Riachão.

Ainda de acordo com SMS, o mais provável é que ela tenha contraído a doença no ambiente hospitalar. Segundo o Município, seu sepultamento foi realizado de acordo com os protocolos estabelecidos, o coveiro estava utilizando os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), bem como seus familiares que acompanharam o sepultamento e estão em isolamento domiciliar, mesmo que não tenham tido contato direto com a paciente por medida de proteção.

Sobre o caso suspeito, trata-se de um paciente internado no Hospital Universitário de Lagarto (HUL) e, apesar de ter sido notificado pelo município de Lagarto, a SMS afirma que ele entrará na estatística de Riachão por ser morador do município. O paciente foi testado na última segunda-feira, 4, e ainda aguarda o resultado.

Confira na íntegra o esclarecimento da Prefeitura de Riachão do Dantas: