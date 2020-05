Passados 10 dias depois da primeira avaliação, o Grupo de Trabalho criado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para avaliar os impactos da pandemia do novo Coronavírus sobre as Eleições Municipais de 2020 reafirmou, na última quinta-feira, 30 que ainda é possível realizar o pleito em outubro.

O posicionamento consta no terceiro relatório semanal produzido pelo mencionado grupo. Nele, o GT afirma: “a alcançar eventos previstos na primeira quinzena do mês de maio, o Grupo de Trabalho conclui que a Justiça Eleitoral, até o presente momento, tem condições materiais para a implementação das eleições no corrente ano”.

De acordo com o Grupo de Trabalho, a sinalização pela realização do pleito considerou um l evantamento de ações realizadas, no âmbito do TSE, para gestão de riscos e equipamentos, para a realização de testes dos sistemas eleitorais e para o acompanhamento da evolução de sistemas de apoio.

“Também foram avaliados serviços prestados pelo TSE e pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) aos cidadãos, a exemplo do alistamento e da regularização da situação eleitoral, e do cadastramento de empresas interessadas em prestar serviços de captação de recursos para o financiamento coletivo de campanhas eleitorais”, completou o TSE.

Eleições 2020 divide opiniões em Lagarto

O prazo para alterar o calendário eleitoral já encerrou. No entanto, a realização ou não do pleito deve ser realizada nos próximos meses pelo Congresso Nacional, que poderá alterar a lei eleitoral para prorrogar ou não as eleições. Em Lagarto, o deputado federal Fábio Reis (MDB/SE) defende que elas sejam realizadas até dezembro, enquanto o deputado Gustinho Ribeiro (SD/SE) argumenta que a melhor medida é realiza-las em 2022.