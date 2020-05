Na última terça-feira, 05, agentes da Polícia Civil efetuaram a prisão de Isly Donnatan de Jesus Santos, conhecido Nenê, de 25 anos, no município de Pedrinhas. Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE), ele é acusado de praticar um roubo no valor de R$ 55 mil.

De acordo com o delegado responsável pela operação, Nenê agia em conjunto com seu irmão Danilo, que foi preso na semana passada em uma operação da Polícia Civil e da Polícia Militar por suspeita de envolvimento no roubo de R$ 55 mil, praticado há cerca de dois meses contra um senhor.

“Além desses crimes, os irmãos compraram armas e passaram a praticar outros assaltos” , completou o delegado responsável pela operação, que também destacou que a dupla agia nos municípios de Pedrinhas e Boquim.

“Em um dos assaltos, houve disparo de arma de fogo, mas felizmente a vítima saiu levemente ferida”, completa. Por isso, a SSP/SE informou que Nenê também é acusado de um crime de tentativa de homicídio, sendo um dos infratores mais procurados no município de Pedrinhas.