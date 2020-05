Com o objetivo de debater e mostrar um pouco mais do futebol lagartense, sergipano, nacional e mundial, um perfil esportivo no Instagram, intitulado “Passe Açucarado”, decidiu montar uma seleção composta somente por jogadores nascidos em Lagarto.

A ideia de montar um time dos sonhos apenas com lagartenses espalhados pelo mundo fez surgir uma equipe com nomes como o do atacante do Atlético de Madrid, Diego Costa, além de contar com a presença do volante Daniel, formado nas categorias de base do clube e que atualmente defende as cores do Rio Ave, de Portugal (clube que ocupa a quinta posição do campeonato nacional lá da “terrinha”, atrás apenas de clubes consagrados como Porto, Benfica, Braga e Sporting).

Outro nome muito conhecido pelos lagartenses e que compõe a escalação é o do atacante Thiago Santos, primo de Diego Costa, e que passou por grandes clubes como Internacional, Santos e Atlético Paranaense.

Confira abaixo a escalação completa:

E aí, gostou dessa seleção? Diga abaixo nos comentários quais nomes ainda poderiam entrar nessa lista e qual o técnico você gostaria de ver comandando essas estrelas lagartenses.