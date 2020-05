Em entrevista ao programa O Povo no Rádio, da Aparecida FM, apresentado por JC, nesta quarta-feira, 6, o assessor de comunicação da Secretaria de Estado da Saúde (SES), André Carvalho, confirmou a implantação de mais 27 leitos para tratamento de Covid-19 em Lagarto, que já estão sendo instalados no Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC), sendo 10 leitos de UTI e mais 17 de enfermaria.

“Ocorre que a implantação de um leito não acontece da noite para o dia, envolve um planejamento, uma estrutura que vai muito além da compra de camas, da compra de equipamentos, como os ventiladores pulmonares, os medidores multiparâmetros, que não são baratos, são equipamentos muito caros, e o mais complexo que é a contração desses profissionais”, afirmou André.

De acordo com o jornalista, o Hospital Nossa Senhora da Conceição vai ter leitos de UTI, mas para isso precisa de médicos especialistas, enfermeiros etc. “A Secretaria de Estado da Saúde está formando essa equipe. Nós estamos formando profissionais para estarem ingressando na rede”, completou o assessor.

“É uma luta diária. Hoje nós estamos com 18 profissionais afastados do hospital de Socorro. Você imagine um hospital na região metropolitana com 18 profissionais a menos e você não ter como substituir. Em Estância estamos com oito profissionais afastados. São profissionais que se infectaram”, disse.

Segundo André, há uma previsibilidade de que final de maio e início de junho chegue-se ao pico de infecção do coronavírus em Sergipe. Dessa forma, a previsão é de que os novos leitos em Lagarto estejam prontos no mês de junho para atender casos da Covid-19.