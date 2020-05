Dia 7 de maio é celebrado o Dia do Oftalmologista, profissional responsável pela saúde da visão. No Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), o serviço de oftalmologia é considerado de referência nesse tipo de atendimento e funciona em tempo integral, assistindo aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Para se ter uma ideia, nos primeiros quatro meses deste ano (janeiro a abril ), foram registrados 468 atendimentos no consultório oftalmológico do hospital. Muitos casos para retirada de corpo estranho nos olhos, conjuntivite, inflamação, entre outros casos, além de problemas pelo início do glaucoma.

“Foi em uma consulta ao médico oftalmologista no Huse que descobri o meu real problema, tenho glaucoma e já comprometeu o meu olho esquerdo em mais de 70%. Eu sou caminhoneiro e não tinha esse cuidado com a limpeza das mãos. Passava nos olhos, aí usava colírio por conta própria para lubrificar quando estava coçando e tudo isso me prejudicou bastante. Como fui para atendimento por causa da vermelhidão e coceira, recebi o encaminhamento do médico que me orientou a buscar ajuda via ambulatorial e assim eu fiz. Para agilizar o meu processo preferi pagar com uma consulta com o oftalmologista, fiz exames e vou precisar operar do glaucoma com uma certa urgência”, explicou o caminhoneiro Roberto Feitosa.

A oftalmologista do Huse, Ana Cândida Bispo, faz algumas recomendações de cuidados com a visão e explica que a dor nos olhos já é um sinal de alerta e pode indicar um problema mais grave, por isso, é importante procurar um médico especialista quando essa dor nos olhos for intensa e o problema persistir por mais de dois dias.

“As pessoas muitas vezes compram óculos sem procedência e sem proteção contra os raios solares e é importante se proteger. A automedicação também é um fator que não aprovamos, a pessoa deve procurar ajuda de um profissional oftalmologista para que prescreva um colírio adequado para a sua patologia, usam colírio como lubrificante e muitas vezes têm um princípio ativo que pode causar um dano ao olho. Qualquer problema mais grave procurar imediatamente um médico especialista é o mais indicado”, ressaltou.

Prevenção

Aparentemente, cerca de 80% das impressões são recebidas através dos olhos. Por isso, é importante prevenir, proteger e cuidar dos olhos com exames regulares e oftalmológicos. Os olhos são constantemente expostos a uma série de fatores ambientais que podem irritá-los como a poeira, raios UV, partículas estranhas, entre outras coisas. O importante é saber o que faz bem e o que pode prejudicar os olhos.

Exames regulares e check ups preventivos principalmente a partir dos 40 anos para verificar o glaucoma são importantes para prevenir qualquer doença relacionadas aos olhos. Outro quesito importante é a higiene das mãos antes de tocar ou esfregar os olhos, principalmente nesse período de pandemia da Covid-19. Cuidados também com cremes para a região dos olhos que podem causar alergias e períodos intensos em frente ao computador deixam os olhos secos, esses são alguns cuidados para a proteção dos olhos.