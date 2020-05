O clima do Outono já prevalece em Sergipe, antecede a chegada do inverno com registro de temperaturas mais amenas no Estado, diminuindo o calor. Essa mudança é sentida em algumas regiões do estado e a mínima pode chegar aos 21° nos municípios de Barra dos Coqueiros, Canindé de São Francisco, Capela, General Maynard, Malhador, Poço Verde, São Cristovão, Siriri e Tobias Barreto.

O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) e o Centro de Meteorologia da Superintendência Especial de Recursos Hídricos e Meio Ambiente (Serhma) da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs) indica para os próximos dias presença de nebulosidade em todo o estado, com possibilidade de chuvas de fracas a moderadas.

Nesta quinta-feira 7, é provável que o tempo permaneça predominantemente nublado sem ocorrência de chuvas com valores consideráveis. Para sexta-feira 8, a previsão é de tempo predominantemente nublado, com probabilidades de chuvas leves em todas as regiões sergipanas e o fim de semana deve ser de tempo encoberto com possibilidades de chuvas fracas a moderadas.

“É importante ressaltar a possibilidade da ocorrência de pancadas de chuvas isoladas em qualquer parte do estado devido às instabilidades atmosféricas”, destaca o meteorologista da Sedurbs, Overland Amaral. A Defesa Civil enviou alerta de maré alta para a população da capital, com ondas que podem chegar aos 2,3 metros e pode haver inundações em alguns pontos de Aracaju.