Professores e alunos do Departamento de Farmácia (DFAL) do campus de Lagarto da Universidade Federal de Sergipe (UFS) estão arrecadando doações para a produção de álcool em gel 70%.

Segundo o DFAL, as arrecadações serão destinadas às instituições que, neste momento, mais necessitam desse produto no município, como o Hospital Universitário de Lagarto (HUL), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o Asilo Santo Antônio e a Cooperativa de Catadores de Lagarto.

Como ajudar

Os interessados em contribuir com a campanha podem tanto compartilhá-la quanto transferir qualquer quantia em dinheiro através de aplicativo bancário em seu celular, ou depositando diretamente em algum ponto bancário.

Para isso, as quantias devem ser depositadas no Banco do Brasil, no nome de Giselle de Carvalho Brito, agência: 5657-X, conta poupança (variação 51): 19095-0; ou na Caixa Econômica Federal, no nome de Ana Carolina Viana Simões, agência: 0645, operação: 001, conta corrente: 30336-0.

Outra forma de contribuição pode ser feita através da doação de álcool líquido acima de 70% (70° INPM) que pode ser entregue diretamente na guarita da UFS Lagarto. Grandes quantidades devem ser previamente agendadas através do número: (079) 99142-1142.

Dúvidas podem ser tiradas por meu do perfil do Centro Acadêmico de Farmácia Alexandre Fleming no Instagram (@cafafufs), pelo perfil do próprio Departamento de Farmácia de Lagarto (@defaloficial), ou pelo e-mail: cafaf.lagarto@gmail.com