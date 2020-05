Nesta quinta-feira, 7, o governador Belivaldo Chagas (PSD) prorrogou a validade das medidas de isolamento social, homologadas no decreto 40.588, para o próximo dia 18 de maio. O novo texto será publicado na edição desta sexta-feira, 8, do Diário Oficial do Estado de Sergipe.

De acordo com o Governo do Estado, a decisão tomada pelo governador ocorreu após recomendações de especialistas que compõem o gabinete de crise de enfrentamento à Covid-19, devido à projeção da população infectada pelo novo coronavírus (Covid-19) no estado e o impacto do crescimento da curva de contágio sobre os leitos de internamento.

“Estamos num momento que não podemos flexibilizar. Isto não depende da vontade do governador, mas da dinâmica de crescimento da pandemia. Precisamos manter as estratégias de enfrentamento dessa doença e a população também tem que fazer a parte dela”, enfatizou o governador.

