Na tarde da última quarta-feira, 6, a equipe da Polícia Civil lotada no município de Simão Dias deflagrou uma operação, com objetivo de dar cumprimento a mandados de prisão e internação de indivíduos envolvidos em crimes e atos infracionais. Todos os mandados foram devidamente cumpridos no povoado Triunfo, na localidade conhecida como “Feirinha”.

Inicialmente, os policiais civis promoveram a apreensão de dois adolescentes que, no dia 7 de abril deste ano, efetuaram disparos de arma de fogo na direção da ex-namorada de um deles, na entrada do Povoado Triunfo. Os indivíduos confessaram a prática do ato infracional e afirmam que agiram motivados por ciúmes, já que a vítima se fazia acompanhar por outro homem no momento do fato.

Na sequência, a equipe policial efetuou a prisão temporária de José Carlos Silva, conhecido como ‘’Silvinho”, investigado pela morte de um indivíduo no Povoado Triunfo, no dia 10 de abril deste ano. Em razão do mesmo fato, foi cumprido mandado de internação provisória em desfavor de um menor. As investigações prosseguem com vistas à completa elucidação deste caso.

O delegado Clever Farias reforça a importância da população no combate ao crime, através de informações prestadas via Disque-Denúncia (181), em que o sigilo do denunciante é garantido.