O Banco do Nordeste está ofertando crédito a empreendedores de sua área de atuação, em condições especiais, em decorrência da pandemia de Covid-19. É possível financiar investimentos e capital de giro, com taxa de 2,5% ao ano e possibilidade de carência até 31 de dezembro deste ano.

O Banco também está suspendendo as parcelas de financiamentos, vencidas e vincendas entre 07 de janeiro e 31 de dezembro deste ano, ficando essas parcelas a serem pagas a partir de 2021, de acordo com a característica de cada operação.

A oferta de crédito tem como foco especial empreendimentos comerciais e de serviços. Podem solicitar o financiamento pessoas jurídicas que desenvolvem atividades produtivas não rurais, incluindo cooperativas. Com essas ações, o Banco do Nordeste atua para recuperar e preservar tais segmentos econômicos.

Condições

Se a necessidade do empreendedor exige investimentos em construções, aquisições de bens de capital e serviços e, também, capital de giro associado, os limites são de até R$ 200 mil, de acordo com o perfil do cliente. O prazo para pagamento é de até 12 anos, com possibilidade de carência até 31 de dezembro de 2020. Para concessão do financiamento para investimentos, faz-se necessário comprovar que o recurso será destinado a enfrentamento do contexto de calamidade gerado pela disseminação da Covid-19.

Para aqueles que necessitam formar e manter estoques, ou até mesmo cumprir despesas com salários e outras contribuições, há oferta de até R$ 100 mil em capital de giro, de acordo com o perfil do cliente. O prazo para pagamento chega a 24 meses, com possibilidade de carência até 31 de dezembro deste ano.

As contratações de operações de crédito nas condições estabelecidas pela linha FNE Emergencial seguem enquanto perdurar o estado de calamidade pública reconhecido por ato do Governo Federal, limitadas ao prazo de 31 de dezembro de 2020. Para mais informações, visite: www.bnb.gov.br/fne-emergencial.