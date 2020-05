A Federação Sergipana de Futebol (FSF) segue adotando todas as medidas preventivas para proteger seus colaboradores que estão trabalhando no expediente interno na sede da FSF. O expediente foi retomado na última segunda-feira (04) e desde então, as medidas estão sendo adotadas em todos os departamentos para combater

a pandemia de coronavírus (Covid-19).

A entidade disponibilizou máscaras, papel-toalha, sabonete líquido e álcool gel 70% para todos os colaboradores. Antes do início do expediente é realizado uma higienização no ambiente de trabalho com uso de álcool 70%, água sanitária nas superfícies e objetos utilizados pelos funcionários.

Outro detalhe que na recepção não tem mais cadeira para o visitante evitando fila de espera. É bom reforçar que o dirigente que necessitar de atendimento presencial na sede da entidade terá que realizar o agendamento entrando em contato pelo telefone 3211-8858. O atendimento sem agendamento prévio está proibido nas dependências da FSF. O quadro de funcionários foi reduzido por departamento e está funcionando em forma de rodízio das 12h até às 17h, seguindo todos as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS).