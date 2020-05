Uma operação da Polícia Civil de Boquim realizada na manhã da última quinta-feira, 7, na cidade de Rio Real (BA) deu cumprimento ao mandado de prisão contra Tarlison Santos Rosário, 23. Contra ele, havia dois mandados de prisão oriundos da Comarca de Lagarto.

De acordo com apurações, o suspeito praticou alguns delitos de furto qualificado no município. Posteriormente, fugiu e permaneceu foragido. O juiz de Lagarto decretou a prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal.

Tarlison foi encontrado em diligência conjunta com a Polícia Civil de Rio Real. As equipes de Boquim também apuravam um crime de roubo ocorrido no município de Boquim. Também foi apreendido um menor suspeito pela prática do crime de tráfico de drogas em Pedrinhas. Oriundo do município de Rio Real, estava com um mandado de apreensão em aberto expedido pelo juiz de Pedrinhas.

Na época ainda adolescente, Rafael dos Santos de Oliveira, 19, é suspeito em um assalto a uma moto ocorrido no município de Boquim. Assalto esse ocorrido no ano passado. Na ocasião, ele e um outro suspeito de nome Marcones, entraram em confronto com a Polícia Militar do estado da Bahia, vindo Marcones a morrer.