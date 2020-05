Como anunciado pelo Ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, a partir da semana que vem, as pessoas que não têm acesso a internet para fazer a solicitação do Auxílio Emergencial de R$ 600,00 poderão recorrer as agências dos Correios para fazerem os seus respectivos cadastros ou corrigir alguma informação.

De acordo com o ministro, não será feito qualquer tipo de pagamento nas agências dos Correios. “Lá não é lugar para ir receber dinheiro”, frisou Lorenzony que também disse acreditar que as agências estarão aptas a realizarem os cadastros ou correções entre a próxima segunda, 11, e terça-feira, 12.

Diante disso, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos emitiu uma nota ao Portal Lagartense informando que as suas agências ainda não estão aptas a realizar qualquer serviço relacionado ao Auxílio Emergencial.

“A atuação da empresa em apoio ao Auxílio Emergencial ainda demanda ajustes em procedimentos e questões técnicas, a serem realizados em conjunto com o ministério”, argumentou a empresa que ficou de fornecer outras informações em breve.