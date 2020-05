Em entrevista concedida na tarde desta sexta-feira, 08, ao radialista Waldson Diniz, da Eldorado FM, a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro (SD), anunciou que os estabelecimentos comerciais tidos como não-essenciais serão fechados por 15 dias a partir da próxima segunda-feira, 11.

A medida será regulamentada por meio de um novo decreto municipal que será assinado na tarde de hoje, 08, e publicado amanhã no Diário Oficial do Município. Com isso, as empresas não-essenciais estarão proibidas também de abrir as portas parcialmente somente para receber pagamentos.

Ainda de acordo com a prefeita, a reabertura ou não dos estabelecimentos não-essenciais dependerá do avanço ou recuo da doença no município. No entanto, diferentemente dos boatos propagados na cidade, Hilda afirmou que ainda não discutiu a possibilidade de decretar lockdown, que seria uma medida mais extrema para conter o avanço da pandemia do Covid-19, já que proibiria entre outras coisas a circulação de pessoas nas ruas etc.

Atualmente, Lagarto possui 17 casos confirmados, 10 aguardando o resultado dos exames, 1 óbito e 02 curados. O dado consta no Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde na última quinta-feira, 07.