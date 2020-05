Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (SES), divulgado nesta sexta-feira, 8, Sergipe registrou mais 224 casos de Covid-19, sendo o 18º em Lagarto. Com isso, o estado passa a ter 1.438 casos confirmados da doença.

Em relação a Lagarto, a SES apenas confirmou mais um caso. Com isso, o município passou a ter 18 casos confirmados. No entanto, deste total, apenas um paciente infectado já obteve a cura. Diante disso, a pasta informou que a letalidade do novo coronavírus em Lagarto é de 5,6%. Em Riachão do Dantas, por exemplo, a taxa bate os 100%, já que lá foi registrado um óbito por Covid-19.

Além disso, foram registrados mais três óbitos, sendo um em Nossa Senhora do Socorro (envolvendo uma mulher de 22 anos), outro em Aracaju (de uma idosa de 84 anos) e outro em Propriá (um homem de 67 anos). Outras três mortes estão em investigação.

Ainda de acordo com a SES, o número de curados subiu 107. Ao todo foram realizados 5.185 exames e 3.747 foram negativados. Estão internados 82 pacientes, sendo 38 em leitos de UTI (14 na rede privada e 24 na rede pública) e 44 em leitos clínicos (13 na rede privada e 31 na rede pública). São 28 óbitos por Covid-19 em Sergipe.